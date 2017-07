V Prešove sprístupnia objekt prvého židovského múzea na Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 8. júla (TASR) – Cyklus Objavovaní Prešova dnes a v nedeľu (9.7.) ponúka účastníkom poznávacích výletov neobvyklú prehliadku prvého židovského múzea na Slovensku, ktoré založil Eugen Bárkány. Okrem miest, ktoré súvisia s jeho životom a prácou, si verejnosť môže pozrieť dom, v ktorom takmer pred 90 rokmi vzniklo Židovské múzeum v Prešove. Informovala o tom hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová.Vďaka spolupráci s Krajským múzeom v Prešove budú môcť účastníci prehliadky nahliadnuť do priestorov, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Ide o prístavbu pri Kumšte, ktorú navrhol práve Eugen Bárkány a kam bolo múzeum v 30. rokoch minulého storočia umiestnené. Súčasťou Objavovania Prešova bude aj premietanie najnovšieho dokumentu o tomto neúnavnom zberateľovi hmotných dokladov sprevádzajúcich život židovskej komunity od narodenia až do smrti. Obidve prezentácie začínajú pri Mestskom informačnom centre na Hlavnej ulici. Sprevádzať budú sprievodkyne Darina Petranská a Andrea Sivaničová.Bárkány v 20. – 30. rokoch minulého storočia zozbieral veľký počet judaík, jednak obradných, ale aj predmetov bežnej spotreby židovského obyvateľstva na východnom Slovensku. Časť z nich je dnes vystavená v prešovskej Ortodoxnej synagóge, časť je v depozitároch. Zbierka administratívne patrí Slovenskému národnému múzeu, oddeleniu židovskej kultúry v Bratislave. Mnohé artefakty ešte nie sú muzeálne spracované. Židovská náboženská obec v Prešove má vo svojej správe okolo tisícky artefaktov, z ktorých vystavuje asi polovicu.Dokumentárny film zachytáva pozoruhodný život Bárkányho, ktorý sa presadil ako historik, stavebný inžinier, reštaurátor aj maliar. Narodil sa v roku 1885, vyštudoval Evanjelické kolégium v Prešove a techniku v Budapešti. Pracoval na projektoch železničných budov a mostov. Počas prvej svetovej vojny odišiel na front a dostal sa do ruského zajatia na Sibíri. Po skončení vojny mu dva a pol mesiaca trval návrat domov cez Hongkong, Singapur, Kolombo, Káhiru a Terst. Po návrate do Prešova založil vlastnú projekčnú kanceláriu a začal stavať a projektovať kiná, kultúrne domy, kostoly, školy, synagógy. V roku 1928 založil Židovské múzeum v Prešove.