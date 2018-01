V Prešovskom kraji sa zvýšil počet chorých na ARO o takmer o 2000

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prešov 13. januára (TASR) – Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Prešovskom kraji v porovnaní s minulým týždňom vzrástol o takmer 2000 prípadov. Kým pred týždňom lekári nahlásili 4427 chorých s touto diagnózou, tento týždeň ich bolo už 6420. Z toho malo chrípku 595 pacientov, týždeň predtým ochorelo na chrípku 248 ľudí. Údaje zverejnil na svojom webe Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove.Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov. Pre zvýšenú chorobnosť bola jedna materská škola v okrese Sabinov zatvorená.V kraji zaznamenali hygienici aj epidemický výskyt ochorení na rotavírusovú enteritídu, a to v stropkovskom zariadení pre seniorov Nový domov. Od 2. do 11. januára tam ochorelo šesť klientov, ktorých potrápila hnačka a zvracanie. Priebeh ochorenia si nevyžiadal hospitalizáciu. Z personálu neochorela žiadna osoba. V zariadení boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia.