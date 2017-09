V Prešovskom kraji zaregistrovali 503 kandidátov na poslancov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 14. septembra (TASR) – Volebná komisia pre voľby do vyšších územných celkov (VÚC) v Prešovskom kraji už preskúmala a zaregistrovala všetkých 12 kandidátov na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predbežne zaregistrovala 503 kandidátov na poslancov do Zastupiteľstva PSK, pričom tento počet sa bude pravdepodobne ešte meniť. Voliči Prešovského kraja budú rozhodovať o 62 poslaneckých mandátoch v 13 volebných obvodoch.O post predsedu PSK sa uchádzajú František Bednár z Popradu (Nezávislosť a Jednota), Ján Garaj z Prešova (nezávislý), Pavol Gašper z Popradu (nezávislý), Andrej Gmitter z Bardejova (nezávislý), súčasný predseda PSK Peter Chudík zo Záborského (Smer-SD), Milan Majerský z Levoče (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA), Eduard Markovič z Popradu (nezávislý), Jozef Mihalčin z Vranova nad Topľou (ĽSNS), František Oľha z Prešova (Šanca), Miroslav Škvarek zo Svitu (SNS), Milan Šteiner z Prešova (Strana zelených Slovenska) a Jozef Šváč z Prešova (Nový parlament)Komisia predbežne zaregistrovala kandidačné listiny pre voľby do zastupiteľstva PSK pre volebné obvody Bardejov (37 kandidátov), Humenné (47), Kežmarok (39), Levoča (25), Medzilaborce (9), Poprad (76), Prešov (100), Sabinov (33), Snina (21), Stará Ľubovňa (27), Stropkov (17), Svidník (18), Vranov nad Topľou (54). Informácie sú zverejnené na webstránke PSK aj s menami zaregistrovaných kandidátov.Členovia volebnej komisie sa ešte vrátia k volebnému obvodu Poprad, ktorý zatiaľ neuzavreli. Zapisovateľka komisie Mária Lukačiková informovala, že im 12. septembra prišla emailová informácia politickej strany Nezávislosť a Jednota o odvolaní kandidatúry Jaroslava Guzaniča. O jeho registrácii rozhodnú až po avizovanom poštovom doručení odvolania kandidáta, najneskôr však 20. septembra. Preto v obvode Poprad sa počet kandidátov bude pravdepodobne meniť. V obvode Prešov bol jeden nezávislý kandidát vyzvaný na odstránenie formálnych nedostatkov v kandidačnej listine.Desaťčlenná volebná komisia žrebom určila zo svojich radov za predsedu komisie Františka Vaška (Smer-SD), podpredsedom komisie sa rovnakým spôsobom stal Jozef Vašuta (Sme rodina). Komisia zatiaľ nezvolila svojho mediálneho hovorcu, k dvom navrhnutým kandidátom jej členovia neprijali platné uznesenie.Najbližšie volebná komisia zasadne v utorok 19. septembra.