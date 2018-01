V pretekoch biatlonových štafiet 5. kola najlepší Nóri, 12. Slovensko

Víťazná nórska štafeta, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjontegaard, Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



štafety na 4x7,5 km: 1. Nórsko (Lars Helge Birkeland, Tarjei Boe, Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Boe) 1:13:11,1 (0+7), 2. Francúzsko 24,9 (0+6), 3. Rusko 53,4 (0+4), 4. Nemecko 1:26,5 (0+10), 5. Rakúsko 1:39,8 (0+6), 6. Švédsko 1:50,6 (0+6), ...12. SLOVENSKO (Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Martin Otčenáš) 3:01,5 (1+12)

Ruhpolding 12. januára (TASR) - Kvarteto Nórov v zložení Lars Helge Birkeland, Tarjei Boe, Emil Hegle Svendsen a Johannes Thingnes Boe zvíťazilo v pretekoch štafiet 5. kola Svetového pohára biatlonistov. V nemeckom Ruhpoldingu na 4x7,5 km trati finišovali za ňou so stratou 24,9 sekundy Francúzi a o 53,4 s zaostali tretí Rusi. Slovenská štvorica Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Martin Otčenáš dobehla na 12. mieste so stratou 3:01,5 min na víťaza.V Ruhpoldingu sa bežali tretie z celkového počtu štyroch štafetových pretekov SP v sezóne. Na význame nadobudli v tom, že boli posledné pred ZOH v Pjongčangu a mnohi ich vnímali ako generálku. Aj slovenská štvorica mala v úmysle zlepšiť si po nevýrazných predchádzajúcich umiesteniach náladu. V Oberhofe na začiatku januára do cieľa, vplyvom hustej hmly, nedobehlo. Tentoraz však medzi 26 štafetami nastúpilo v zložení, ktoré možno očakávať aj na olympiáde.Víťazstvá v predchádzajúcich pretekoch patrili Nórom a Švédom. Už úvodná streľba naznačila, že v optimálnych podmienkach sa na trestnom okruhu veľa krúžiť nebude. Matej Kazár (strelecká bilancia 0+1, 0+0) sa snažil štafetu dobre rozbehnúť a podal výborný výkon, na odovzdávke s 3. miestom, tesne za Nemcami a Nórskom. Tomáš Hasilla (0+1, 0+1) bol po streľbe ležmo druhý a mladého Šimona Bartka poslal na trať na 4. mieste (+26,5).Po polovici pretekov diktovali tempo na čele Taliani, Nóri a Rakúšania, otázne bolo, ako sa bude dariť Bartkovi (0+3, 0+3). Do záverečného úseku vbehli hlavne zásluhou skvelého výkonu M. Fourcada ako prví Francúzi s Guigonnatom, Taliani s Chenalom, Nóri s J.T. Boem, deviati Slováci s Otčenášom (+1:58,7). Pred sebou mal na kontakt Čechov a Švédov a núkala sa možnosť posunúť sa vyššie.Záverečný úsek patril J.T.Boeovi, napriek dvom dobíjaniam v stoji. Martin Otčenáš (1+3, 0+0) si v 'ležke' pripísal trestný okruh, z top desiatky vypadol a už sa do nej neprepracoval.