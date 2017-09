V pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov triumfoval Cosnefroy

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky MS - preteky s hromadným štartom:



muži do 23 rokov:



1. Benoit Cosnefroy (Fr.) 4:48:23 h



2. Lennard Kämna (Nem.) rovnaký čas ako víťaz



3. Michael Carbel Svendgaard (Dán.)



4. Oliver Wood (V.Brit.)



5. Vincenzo Albanese (Tal.)



6. Damien Touze (Fr.) všetci +3 s.



...115. Ján Andrej CULLY (SR) +17:04 min

Bergen 22. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Benoit Cosnefroy triumfoval na majstrovstvách sveta v nórskom Bergene v pretekoch s hromadným štartom mužov do 23 rokov, keď 191 kilometrov dlhú trať zvládol v piatok za 4:48:23 hodiny.Cosnefroy mal vo finiši najviac síl a presadil sa tesne pred Nemcom Lennardom Kämnom. Dvojica zvládla svoj únik a ustrážila si náskok pred balíkom, ktorý finišoval s trojsekundovým odstupom. Na bronzovej priečke špurtoval Michael Carbel z Dánska. Pre Kämnu je to druhá medaila z prebiehajúceho šampionátu, v nedeľu získal titul so Sunwebom v tímovej časovke mužov.Jediný slovenský reprezentant v pelotóne Ján Andrej Cully (Dukla Banská Bystrica), ktorý štartoval na základe voľnej karty od Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), vypadol z hlavnej skupiny v 7. kole, a aj keď sa snažil bojovať, v predposlednom okruhu mu došli sily. Napokon obsadil 115. miesto, za víťazom zaostal o vyše sedemnásť minút.