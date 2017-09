V priebehu týždňa sa polícia zameria na bezpečnosť na železnici

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 11. septembra (TASR) - Polícia sa v Bratislavskom kraji zameria v priebehu tohto týždňa na bezpečnosť na železnici. Policajná akcia s názvom "Týždeň bezpečnosti na železnici" začala dnes o 7.00 h ráno a potrvá do nasledujúceho pondelka (18.9.).Cieľom akcie je pozitívne ovplyvniť vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie a eliminovať dopravno-bezpečnostné riziká, priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.Spoločné hliadky služby železničnej a dopravnej polície sa zamerajú najmä na dodržiavanie dopravných predpisov účastníkmi cestnej premávky, rušňovodičmi, inými osobami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe, ako aj cestujúcimi a inými osobami pri styku so železničnou dráhou.Policajti si podľa Slamkovej budú osobitne všímať dodržiavanie povinností cestujúcich vo vzťahu k bezpečnosti železničnej dopravy, ako napríklad otváranie dverí za jazdy, vystupovanie počas jazdy z vlaku, prechody cez koľaje na miestach, kde je to zakázané, neoprávnený pohyb v koľajisku a iných vyhradených priestoroch železničných dráh, požívanie alkoholických nápojov osobami, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní železničnej dráhy a na prevádzkovaní dopravy na železničnej dráhe.Počas týždňa policajti vykonajú aj tri osobitné akcie zamerané na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok zo strany rušňovodičov vlakov osobnej a nákladnej prepravy a tri osobitné akcie zamerané na dodržiavanie dopravných predpisov na železničných priecestiach.doplnila policajná hovorkyňa.