V priemere majú Slováci nedostatok vedomostí o financiách a podnikaní

Bratislava 13. apríla (TASR) – V priemere má širšia populácia na Slovensku nedostatok vedomostí v oblasti financií a podnikania. Poukázala na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, pričom o tom vypovedajú aj výsledky rôznych testovaní.upozornil člen prezídia AZZZ Andrej Hutta.Organizácia JA Slovensko, ktorá sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí v oblasti podnikania a financií, pripomína aj PISA testovanie či štúdiu KPMG UK The Growth Promise Indicators (GPI).skonštatoval programový riaditeľ organizácie Peter Kalčevský. O dostatočných vedomostiach Slovákov v tejto oblasti nie je presvedčený ani tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták.podčiarkol.Dôvodom podľa Kalčevského je aj skutočnosť, že podnikateľská gramotnosť je na Slovensku vnímaná ako oblasť určená len pre určitú skupinu žiakov z vybraných škôl.objasnil s tým, že niektorí z nich by si mohli pracovné miesto vytvoriť sami, ale nevedia, ako na to.Situácia v oblasti finančnej gramotnosti sa však podľa Kalčevského postupne zlepšuje, do určitej miery zásluhou Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG), ktorý vydalo ministerstvo školstva.podotkol Kalčevský. Ako dodal, pre tento účel vytvorila organizácia JA Slovensko vzdelávacie programy, ktoré sú v súlade s NŠFG, a obsahujú učebné texty, metodickú časť pre učiteľa a aktivity pre žiakov.