V priemyselnom parku v Čadci by malo vzniknúť 450 pracovných miest

Bratislava 14. augusta (TASR) - V Čadci, vo výrobnom a logistickom závode firmy Seoyon E-Hwa Automotive Slovakia, s.r.o., by mali vzniknúť stovky pracovných miest. Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA).konštatuje sa v zámere.Súčasťou riešenia je aj vybudovanie potrebného množstva parkovacích miest, ako aj výstavba súvisiacej infraštruktúry.priblížil investor. Celková plocha pozemku je 37.442 štvorcových metrov (m2), zastavaná plocha 14.257 m2, plocha výroby 9451 m2 a plocha skladov 4806 m2.Celkové náklady na realizáciu navrhovaného zámeru vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác, či cien technologických zriadení, v závislosti od vybraných dodávateľov budú stanovené v neskorších štádiách procesu výstavby. Predpokladané investičné náklady dosiahnu výšku asi 31 miliónov eur.Začiatok výstavby sa podľa zámeru predpokladá v treťom štvrťroku tohto roku, ukončenie výstavby a začiatok prevádzky v treťom štvrťroku 2018. Jednotlivé linky závodu sú plánované na 3-zmennú prevádzku, pričom predpokladaný počet pracovných miest v budove na jednu zmenu je okolo 200 zamestnancov.Investor už má na Slovensku v prevádzke dva závody obdobného charakteru v Dubnici nad Váhom a v Považskej Bystrici. Vzhľadom na narastajúci dopyt po jeho výrobkoch, ako aj rozmáhajúci sa automobilový priemysel na Slovensku, ale aj v Českej a Poľskej republike, potrebuje investor vybudovať v predmetnej lokalite výrobno-logistický areál v zóne určenej územným plánom pre plochy výroby a technickej vybavenosti, kde sa už pozvoľná výstavba obdobných objektov v súčasnosti realizuje.Seoyon E-Hwa Automotive Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica vznikla v roku 2005. Predmetom jej činnosti je najmä výroba výrobkov z plastov, z gumy, z polyuretánovej peny a výroba strojov a zariadení. Jediným spoločníkom firmy je kórejská spoločnosť Seoyon E-Hwa Co., Ltd., so sídlom v Soule. Slovenská spoločnosť eviduje základné imanie vo výške 12,45 milióna eur.