V priemyselnom parku v Nitre vznikne mimomestská zóna služieb

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 3. februára (TASR) – V nitrianskom priemyselnom parku by mala vzniknúť zóna služieb pre zamestnancov firiem pôsobiacich v priemyselnom parku i pre obyvateľov mesta. Spoločnosť Nitra Invest plánuje rozbehnúť výstavbu v priebehu tohto roka.povedal konateľ spoločnosti Ondrej Ščurka. Podľa jeho slov vznikne na ploche 15 hektárov mimomestská zóna, ktorá zatiaľ v Nitre chýba.skonštatoval Ščurka.Bezprostredne po získaní všetkých povolení plánuje Nitra Invest začať s výstavbou troch veľkých marketov a retailu.informoval Ščurka. Jedna prevádzka by podľa jeho slov mala byť stavebná predajňa so zameraním na dom, byt, záhradu, ďalšiu časť obsadí nábytkárska prevádzka i väčší obchod s odevmi. V retailovej časti nebudú chýbať potraviny, drogéria a bežné služby.tvrdí Ščurka.Súčasťou zóny služieb bude zdravotné stredisko, materská škola, administratívny komplex a hotel. S výstavbou materskej školy plánuje Nitra Invest začať už na jeseň tohto roka. Predpokladaná minimálna kapacita je 150 až 200 detí. Výstavba administratívneho komplexu a hotela by mala byť súčasťou tretej etapy výstavby. V tomto roku by sa mala začať aj výstavba štyroch ubytovní.skonštatoval Ščurka.