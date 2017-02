V Prievidzi a Trenčíne začali s opravami výtlkov po zime

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Prievidza 15. februára (TASR) - V Prievidzi začali s opravami výtlkov na miestnych komunikáciách po prvom oteplení, asi pred dvoma týždňami. Na opravy vozoviek používajú zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD) novú technológiu v podobe infražiaričov, ktoré zakúpili vlani. Informoval dnes hovorca mesta Michal Ďureje.Opravovať výtlky pomocou infražiaričov a asfaltového recyklátu umožnili TSMPD podľa Ďurejeho dobré poveternostné podmienky a najmä vyššie teploty. "V niektorých prípadoch pôjde len o dočasné opravy, aby bola zabezpečená zjazdnosť. K definitívnemu riešeniu pristúpia Technické služby mesta Prievidza až keď bude v prevádzke obaľovacia súprava. Samozrejme, vývoj počasia je nestabilný a môže zmeniť celú situáciu a plány," upozornil. Zamestnanci TSMPD, ako ďalej ozrejmil hovorca mesta, pracujú v súčasnosti v nepretržitých 12-hodinových zmenách, to znamená, že aj vo večerných hodinách.Samospráva avizovala, že má v pláne opätovne investovať svoje financie do komplexnej rekonštrukcie ciest a chodníkov, počas nasledujúcich troch rokov na tento účel vyčlenila v rozpočte 1,3 milióna eur, ďalších 1,1 milióna eur má pripravených na opravy ciest v rámci bežných výdavkov tento rok. "Uvedomujeme si, že vozovky v Prievidzi sú stále v zlom stave a jeho riešením je jedine komplexná oprava. Fáza prípravy podkladov na tento účel začne ešte tento rok," dodal Ďureje.V Trenčíne začali tento týždeň taktiež s opravou výtlkov na mestských komunikáciách. S prácami sa začalo na Ulici generála Svobodu, mesto na opravu používa vlastnú mechanizáciu, ktorá je schopná opraviť časti ciest v havarijnom stave.Podľa riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov Ľuboša Balušíka začali s opravou výtlkov aj napriek tomu, že momentálne ešte nepracujú výrobcovia obaľovacích hmôt.„Z minuloročných zásob nám zostalo 12 ton obaľovacej hmoty. Tú používame na riešenie najkritickejších úsekov, ktoré by mohli spôsobiť škodu na vozidlách,“ uviedol Balušík.