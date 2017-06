V Prievidzi môžete zaplatiť za parkovné cez sms aj deň vopred

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Prievidza 16. júna (TASR) - Parkovné za odstavenie vozidla v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi môžu cez sms zaplatiť vodiči po novom aj deň vopred. Majitelia zaparkovaných áut tak už nemusia skoro ráno vstávať, aby uhradili parkovné, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.Novinkou mesto podľa Ďurejeho vychádza v ústrety mimo iných aj pracujúcim, ktorí sa vracajú z poobednej zmeny.Vodič pošle požiadavku na zaplatenie parkovného cez sms napríklad večer o 23.00 h, pričom dostane najprv štandardnú odpoveď, že parkovanie je spoplatnené len v čase od pondelka do piatka od 7.00 h do 16.00 h. Následne dostane ďalšiu sms s textom, že ak si želá zaplatiť parkovné na najbližšie spoplatnený deň od 7.00 h, musí poslať svoju sms požiadavku do desiatich minút znova. "Na to je potvrdená požiadavka pre evidenčné číslo vozidla ako platná na najbližší deň spoplatnenia. Pôvodná a opätovná sms musia byť rovnaké, teda počnúc odosielaným číslom, zónou aj evidenčným číslom vozidla," upozornil Tomáš Bartoš, vedúci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk Technických služieb mesta Prievidza.Službu platby parkovného deň vopred spustili technické služby na začiatku júna.