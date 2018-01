V Prievidzi sa stretli dvojčatá z hornej Nitry

Priestory Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi zaplnili v utorok 30. januára 2018 popoludní dvojčatá z hornej Nitry. Súrodenci tam absolvovali už druhé takéto stretnutie. Foto: TASR/Alexandra Moštková Priestory Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi zaplnili v utorok 30. januára 2018 popoludní dvojčatá z hornej Nitry. Súrodenci tam absolvovali už druhé takéto stretnutie. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Prievidza 30. januára (TASR) - Priestory Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi zaplnili v utorok popoludní dvojčatá z hornej Nitry. Súrodenci tam absolvovali už druhé takéto stretnutie."Podujatie sa prvý raz konalo ešte v roku 2007, minulý rok sme si povedali, že by bolo fajn, keby sa dvojčatá stretli po desiatich rokoch a zaspomínali na prvé stretnutie," povedala riaditeľka CVČ Miriam Bencová.Tento rok podľa nej bolo na stretnutie prihlásených 27 párov, od najmenších dvojtýždňových dvojčiat až po najstaršie 64-ročné, ktoré sa zúčastnili aj pred desiatimi rokmi. "Smolou je, že nás zastihlo chrípkové obdobie, preto sa nám veľa párov odhlásilo," podotkla.Aj v CVČ pracujú dvojčatá, trénerky mažoretiek Katarína Sokolová a Anna Dražová. "Veľmi sa na seba podobajú, ale povahovo sú odlišné. Jedna je dominantná, druhá je umiernenejšia, ale spoločné majú to, že sú veľmi urozprávané," priblížila Bencová.Trénerky prievidzských mažoretiek, ktoré sú prvými dvojčatami narodenými v bojnickej nemocnici, podujatie pred desiatimi rokmi i vymysleli. "Keď sme boli deti, takéto stretnutie dvojčiat bolo na zámku a pamätáme si, že to bolo fantastické podujatie. Videli sme, že nie sme v tom samy. Dvojčatá, keď sú úplne rovnaké, trošku trpia tým, že nie sú samostatnou jednotkou. Aj my sme ako deti trošku trpeli, ale keď sme videli, že takých trpiacich detí je viac, tak nás to naštartovalo a uvedomili sme si, že to nie je anomália, ale víťazstvo," okomentovala Sokolová.To, že je o 15 minút mladšia, využívala podľa svojich slov jej sestra okrem iného u zubára. "Zostal mi pocit, že Katka je vodcovský typ, pocit, že ma dopĺňa, pomôže mi. A Katka mi zase hovorí, že som citlivá. Keby sme sa dali dokopy ako jeden človek, tak sme jednotka, takto sme 50 a 50 percent a nám to stačí, spolu sme stovka," poznamenala s úsmevom Dražová.Sestry sa zhodli na tom, že dvojčiat je v ich okolí viac ako po minulé roky, skôr však tých dvojvaječných. To potvrdila i riaditeľka CVČ. "Dvojčiat sa rodí oveľa viac, je tam vyše percento zastúpenia a to sa odzrkadlilo aj u nás. Pred desiatimi rokmi sa zúčastnilo na stretnutí do 20 párov a tento rok sa prihlásilo 27," dodala Bencová.