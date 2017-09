V Prievidzi začnú s opravou komunikácií za vyše milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 28. septembra (TASR) - V Prievidzi začnú s opravou ciest a chodníkov, do ktorej samospráva investuje viac ako milión eur. Okrem nej pripravuje aj rekonštrukciu miestnych komunikácií a samostatne aj rekonštrukciu ďalšej miestnej komunikácie v Hradci. Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je oprava 16 miestnych komunikácií a ôsmich chodníkov v rámci celého územia mesta, podpísala radnica na základe výsledku verejnej súťaže so spoločnosťou Strabag 25. septembra, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.ozrejmil s tým, že náklady na opravy ciest a chodníkov sú naplánované vo výške 1.160.191 eur.uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.Mesto má podľa nej rovnako naplánovaný balík komunikácií a chodníkov pripravených na rekonštrukciu, ktorá bude pozostávať aj zo zásahov do podkladových vrstiev.konkretizovala primátorka. Pri rekonštrukciách dôjde okrem výmeny asfaltových povrchov aj k zmenám šírkových parametrov miestnych komunikácií, výškových úprav kanalizačných vpustov, poklopov, posúvačov a hydrantov.Samostatným dielom, ktoré mesto zabezpečuje v tomto období, je rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lesnej ulici v časti Hradec.dodal Ďureje.