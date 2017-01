V prípade Hlavnej stanice nastal podľa Nesrovnala čas konať

Hlavná stanica v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. januára (TASR) – V prípade Hlavnej stanice v Bratislave nastal čas konať. Tvrdí to primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý sa chce stretnúť s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) a generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martinom Erdössym. Skoordinovať chce s nimi ďalší postup rekonštrukcie priestoru Hlavnej stanice. Koncom roka 2016 totiž vypršala zmluva medzi mestom a spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala do konca decembra obnoviť priestor pred stanicou.Hlavné mesto tvrdí, že vykonalo obhliadku priestorov a investičný zámer zrealizovaný nebol a do konca zmluvného termínu mestu investor stavebné objekty a plánované investície predstaničného priestoru neodovzdal. Bratislavská samospráva ešte v decembri 2016 informovala investora, že časový dodatok k zmluve uzatvorenej ešte v roku 2010 vedenie mesta i mestskí poslanci odmietli prijať a v prípade, ak mestu neodovzdá právoplatne skolaudované stavebné objekty a plánované investície, tak ako boli zmluvne dohodnuté, zmluva prestáva platiť. Podobnú zmluvu so spoločnosťou Transprojekt mali uzavreté aj ŽSR, ktorým patrí budova Hlavnej stanice v Bratislave.povedal Nesrovnal. V tejto chvíli je pre mesto podľa jeho slov partnerom vláda, ministerstvo dopravy a ŽSR.podotkol primátor. Verí, že investor nebude komplikovať ďalšie snahy o obnovu Hlavnej stanice.Na zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva 16. novembra 2016 bol podporený návrh vedenia mesta na nepredĺženie zmluvy s investorom. Poslanci tak opätovne odmietli časový dodatok k zmluve.povedala hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.Budúcnosť Hlavnej stanice bude podľa Nesrovnala závisieť aj od ďalšieho rozvoja železničnej dopravy v Bratislave, konkrétne stanice na Trnavskom mýte. Hlavné mesto podľa neho potrebuje ďalšiu vlakovú stanicu, a to Filiálku. "tvrdí primátor.ŽSR v novembri 2016 oznámili, že v prípade Hlavnej stanice pripravujú realizáciu menších úprav. Stanica zostane v tvarovo nezmenenej podobe, ale výzorovo a kvalitatívne zmení svoju podobu do času komplexnej rekonštrukcie celej budovy. Taktiež sa pripravuje aj prestavba nákladných výťahov na nástupištia na osobné výťahy. Realizáciu týchto stavieb predpokladajú ŽSR v tomto roku.Spoločnosť Transprojekt pre TASR v novembri 2016 uviedla, že je pripravená podať ochranné žaloby zahŕňajúce tak návrhy na predbežné opatrenia, ako aj žaloby týkajúce sa ochrany dobrej povesti, uplatnenia si náhrady škody a nemajetkovej ujmy, ktoré spoločnosti Transprojekt mali vzniknúť dlhodobým odmietaním súčinnosti zo strany mesta.V novembri investor tvrdil, že má seriózny záujem začať s realizáciou projektu a od mesta očakáva, že urobí všetky nevyhnutné kroky k jeho úspešnému naštartovaniu. Zároveň deklaroval, že si preukázateľne splnil všetky záväzky, ktoré mu vyplývajú z uzatvorených dokumentov, tak s hlavným mestom, ako aj so ŽSR.