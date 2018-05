V prípade náhleho zjednotenia Kóreí by mohlo dôjsť k veľkej migrácii

Severokórejský vodca Kim Čong-un (vľavo) a juhokórejský prezident Mun Če-in si podávajú ruky v dedine Pchanmundžom ležiacej v demilitarizovanej zóne medzi oboma kórejskými štátmi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 15. mája (TASR) - Náhle zjednotenie Kórejského polostrova by mohlo zapríčiniť veľký zmätok vrátane rozsiahlej migrácie Severokórejčanov na juh. Napísala to v utorok agentúra Jonhap s odvolaním sa na najnovšiu ekonomickú správu vyzývajúcu na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by zmenšili rozdiely pred integráciou.Prognózu vypracoval Kórejský inštitút pre medzinárodnú ekonomickú politiku (KIEP) z juhokórejského Sedžongu a nemecký Inštitút pre hospodársky výskum (IWH) so sídlom v Halle.uvádza sa v správe založenej aj na výsledkoch počítačovej simulácie.Podľa údajov KIEP žilo v roku 2014 v Severnej Kórei približne 25 miliónov ľudí.Po zjednotení by sa nezamestnanosť v Severnej Kórei pohybovala nad 30 percentami, pričom využitie juhokórejských záchranných sociálnych sietí pre sever by vzhľadom na systematické rozdiely nebolo možné, uvádza sa v správe.Aby sa dosiahlo, obe Kórey by mali urobiť viac pre zredukovanie rozdielov vo viacerých oblastiach.píše sa v správe.