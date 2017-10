V prípade nástenkového tendra prokurátorka navrhla dlhoročné tresty

Na archívnej snímke vľavo Marián J. a vpravo Igor Š. pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, 22. marca 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Pezinok 10. októbra (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku dnes ukončil dokazovanie v prípade tzv. nástenkového tendra, kde medzi obžalovanými figurujú aj dvaja bývalí ministri za SNS. Prokurátorka navrhla pre bývalého ministra Mariana J. nepodmienečný trest v rozmedzí od desať do 15 rokov.uviedla prokurátorka v záverečnej reči.V úvode zhrnula výpovede obžalovaných, ktorí svoju vinu popreli či odmietli vypovedať.Podľa nej vo výpovediach obžalovaných existujú rozpory.Prokurátorka taktiež poukázala na viaceré výpovede zamestnancov bývalého ministerstva výstavby, medzi nimi aj riaditeľov odborov či sekcií, ktorí nemali podľa nej žiadne informácie o konaní tohto konkrétneho verejného obstarávania. Viacerí z nich mali uviesť, že aj napriek jeho vysokej hodnote o zmluve prvýkrát počuli až po medializácii prípadu.Prokurátorka poukázala aj na správu Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej pri verejnom obstarávaní došlo k viacerým pochybeniam.V prípade obžalovaného exministra Mariana J. navrhla súdu uložiť obžalovanému trest odňatia slobody vktorá je v jeho prípade od 10 do 20 rokov. Zároveň navrhla uložiť exministrovi trest zákazu činnosti v súvislosti s verejným obstarávaním na päť rokov a peňažný trest vo výške 30.000 eur.Jeho nástupcovi Igorovi Š. prokuratúra navrhla trest odňatia slobody taktiež v prvej polovici trestnej sadzby, ktorá je v jeho prípade od sedem do 12 rokov, trest zákazu činnosti v súvislosti s verejným obstarávaním na päť rokov a taktiež peňažný trest.Zdenke K. navrhla prokurátorka trest v prvej polovici trestnej sadzby, peňažný trest a trest zákazu činnosti. Zvyšným dvom obžalovaným nepodmienečný trest pri mimoriadnom znížení dolnej hranice trestnej sadzby, peňažné tresty a tresty zákazu činnosti. Vo všetkých troch prípadoch je trestná sadzba taktiež od sedem do 12 rokov.Prokurátor podal v tomto prípade obžalobu pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa či zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. V kauze figuruje spolu päť obžalovaných, medzi nimi aj dvaja bývalí ministri za SNS Marián J. a Igor Š.Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri v hodnote 120 miliónov eur iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli dvaja ministri zo Slovenskej národnej strany - Marián J. a neskôr jeho nástupca Igor Š.Po prepuknutí kauzy štát podozrivú zmluvu zrušil. Vo vreckách dvoch súkromných firiem však malo skončiť viac ako 12 miliónov eur, ktoré Brusel Slovensku odmietol preplatiť.