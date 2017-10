V prípade nehody exposlanca Daniela L. zatiaľ nikto nepodal odpor

Na snímke exposlanec Daniel L. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. októbra (TASR) – V prípade dopravnej nehody bývalého poslanca a ministra Daniela L. na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka zatiaľ na Okresný súd (OS) Bratislava III nebol doručený odpor voči trestnému rozkazu. TASR informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.povedal Adamčiak pre TASR.OS Bratislava III odsúdil v polovici septembra Daniela L. za prečin usmrtenia na podmienečný trest tri roky, zároveň mu určil skúšobnú dobu v trvaní päť rokov.Súd zároveň obvinenému uložil probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu na dobu šesť rokov a povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom výchovnému programu zameranému na bezpečnosť v cestnej doprave a predchádzanie dopravným nehodám. Obvineného taktiež zaviazal k náhrade škody voči poškodeným.Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné. Daniel L. môže voči trestnému rozkazu do ôsmich dní od jeho doručenia podať odpor. Rovnako tak môže spraviť aj prokurátor. V takomto prípade by samosudca nariadil vo veci hlavné pojednávanie, pričom by nebol viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu, ani výrokom o ochrannom opatrení obsiahnutými v trestnom rozkaze.Prokurátor v júli tohto roka podal vo veci obžalobu pre trestný čin usmrtenia. Trestná sadzba pri tomto prečine je dva až päť rokov.Daniel L. zrazil 72-ročného muža 19. septembra 2016 vo večerných hodinách na križovatke bratislavských ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Po nehode sa vzdal poslaneckého mandátu.