V prípade smrti Češky v Hurgade preverujú motív páchateľa

Praha 10. augusta (TASR) - Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu sa pri vyšetrovaní smrti 36-ročnej Češky, ktorá zomrela na následky bodných zranení utrpených na pláži v egyptskej Hurgade, zamerala nielen na motív útočníka, ale aj na možné pochybenia egyptských lekárov. Českému denníku Právo to povedal brat zosnulej Aleš.Vyšetrovatelia z policajnej centrály sa prípadom začali zaoberať krátko po prevoze telesných pozostatkov zosnulej do Čiech. Nariadili aj pitvu, hoci sa jedna už konala v Egypte.povedal pre Právo hovorca centrály Jaroslav Ibehej.Egyptské úrady podľa brata Aleša nemajú z českého vyšetrovania a z repitvy radosť. Boja sa totiž, že by sa mohlo prísť na nejakú chybu. Sám brat českej obete si však nemyslí, že by lekári v Egypte pri liečbe zranení nepostupovali ako mali.Detektívi okrem príčiny smrti prešetrujú aj motív útočníka. Egyptské úrady dosiaľ stále nepotvrdili, že by išlo o terorizmus. V danej veci vraj ale majú Česi obmedzené možnosti, preto úzko spolupracujú s nemeckou políciou, ktorá na mieste vyšetruje smrť svojich dvoch občianok.Ministerstvo zahraničných vecí ČR sa aktuálne snaží od egyptských úradov získať pre rodinu finančnú kompenzáciu. Zatiaľ to ale príliš nádejne nevyzerá, zhodnotil denník. Brat Aleš verí, že sa celá vec po upokojení situácie vyrieši.Minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek dnes uviedol, sa Egypt sa odškodneniu pre rodinu mŕtvej Češky bráni. Káhira sa údajne obáva vzniku precedensu pre podobné prípady.