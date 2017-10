V prípade streľby na rodinný dom Rómov polícia vylúčila rasový motív

Na snímke jedna zo zbraní. Banská Bystrica, 12. októbra 2017. Foto: FOTO TASR - KR PZ v Banskej Bystrici Foto: FOTO TASR - KR PZ v Banskej Bystrici

Na snímke motorové vozidlo Škoda Forman, ktoré riadil pod vplyvom alkoholu Stanislav a z ktorého Martin ako spolujazdec vystrelil piatimi nábojmi smerom na rodinný dom na ulici Varguľa v obci Pohronská Polhora. Banská Bystrica, 12. októbra 2017. Foto: FOTO TASR - KR PZ v Banskej Bystrici Foto: FOTO TASR - KR PZ v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - V prípade nedeľňajšej (8.10.) streľby na rodinný dom v Pohronskej Polhore v okrese Brezno, v ktorom býva rómska rodina, polícia v tomto štádiu vyšetrovania vylúčila rasový motív. V súvislosti so streľbou obvinila polícia dvoch mužov, motív ich konania je predmetom vyšetrovania.Ako informovala Mária Faltániová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, vyšetrovateľ v Brezne obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a z prečinu výtržníctva 24-ročného Martina a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami obvinil 27-ročného Stanislava (obidvaja bytom Michalová).priblížila Faltániová.V nedeľu večer z motorového vozidla Škoda Forman, ktoré v tom čase riadil pod vplyvom alkoholu Stanislav, Martin ako spolujazdec vystrelil piatimi nábojmi smerom na rodinný dom na ulici Varguľa v obci Pohronská Polhora. V tomto dome sa v čase streľby nachádzalo sedem osôb. Štyri strely zasiahli prednú stenu domu a jedna strela prenikla cez sklenenú výplň okna do vnútorných priestorov domu. Polícia na mieste zaistila viacero balistických a biologických stôp, ktoré boli zaslané na expertízne skúmanie.podotkla Faltániová s tým, že podľa výsledkov predbežnej expertízy sú všetky streľbyschopné.Zbrane a strelivo mali podľa Faltániovej obvinení v nelegálnej držbe. Obvinení skutok spáchali pod vplyvom alkoholu, po ich zadržaní im bola pri dychovej skúške nameraná hodnota viac ako promile alkoholu.Obvinený Martin bol v minulosti jedenkrát súdne trestaný a obvinený Stanislav bol šesťkrát súdne trestaný za násilnú a majetkovú trestnú činnosť aj za alkohol za volantom." dodala hovorkyňa.