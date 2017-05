V prípade útoku na rómsku rodinu identifikovali 2 podozrivých

Talianski karabinieri. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 30. mája (TASR) - Talianska polícia, vyšetrujúca smrť troch sestier pri brutálnom podpaľačskom útoku na rómsku rodinu, identifikovala dvoch podozrivých. Uviedli to v pondelok talianske médiá.Sestry vo veku štyri, osem a 20 rokov zomreli pred vyše dvoma týždňami v Ríme po tom, čo karavan, v ktorom spali s 11 členmi rodiny, zachvátil v noci požiar. Karavan mali odstavený na prázdnom parkovisku supermarketu. Ostatným členom rodiny sa podarilo ujsť.Podozrivých, podľa tlačovej agentúry ANSA takisto príslušníkov rómskej komunity, zachytila kamera pri čine - práve keď hádzali do karavanu zápalnú fľašu.Vyšetrovatelia odvtedy vylúčili rasistické motívy; útok už vyšetrujú ako krvnú pomstu, ktorá sa niekedy uplatňuje medzi súperiacimi rodmi v rómskom spoločenstve.Podozrivých vyšetrujú pre vraždu, pokus o vraždu a držbu zápalných predmetov, napísala ANSA. Noviny Il Messaggero informovali, že podozriví už možno ušli do zahraničia.Smrť troch dievčat vyvolala zdesenie v celej krajine. Pápež František vyslal blízkeho spolupracovníka, aby utešil rodičov a súrodencov obetí, a ponúkol im aj pomoc.V Taliansku žije podľa odhadu 180.000 Rómov, mnohí z nich v chudobných štvrtiach v rozpadnutých chatrčiach alebo v podobných rizikových podmienkach. Úrady čelia medzinárodnej kritike za nedostatočné úsilie v začleňovaní rómskej menšiny do spoločnosti.