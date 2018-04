V prípade vyšetrovania smrti speváka Princa nikoho neobvinia

Na archívnej snímke spevák Prince. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. apríla (TASR) - V prípade vyšetrovania okolností úmrtia významného amerického hudobníka Princea v apríli 2016 nebudú vznesené žiadne obvinenia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva spravodlivosti.Spevák zomrel vo veku 57 rokov vo svojom sídle neďaleko Minneapolisu na následky neúmyselného predávkovania liekom na bolesť fentanylom, opiátom niekoľkonásobne silnejším než heroín.uviedol prokurátor zo štátu Minnesota Mark Metz na tlačovej konferencii, na ktorej oznámili ukončenie vyšetrovania.dodal.Lekár podozrivý z toho, že spevákovi krátko pred jeho smrťou nelegálne predpísal iné lieky proti bolesti, sa medzitým dohodol s americkou vládou na vyrovnaní prostredníctvom sumy 30.000 dolárov.Podľa vyšetrovania Úradu pre kontrolu drog (DEA) Michael Schulenberg predpísal lieky určené pre speváka jeho osobnému strážcovi, čím porušil zákon o kontrolovaných látkach. Schulenberg súhlasil so zaplatením zmienenej sumy do 30 dní.Metz informoval, že nie sú nijaké dôkazy, odkiaľ pochádzali tabletky, ktoré hudobníka zabili. Prince si podľa prokurátora myslel, že berie liek proti bolesti Vicodin, v skutočnosti však išlo o jeho sfalšovanú verziu obsahujúcu fentanyl.Fentanyl je v Spojených štátoch dostupný iba na lekársky predpis, často ho však užívajú závislí jedinci a predáva sa na čiernom trhu.povedal federálny prokurátor z Minnesoty Greg Brooker.povedal.Hudobník bol známy svojím zdravým životným štýlom. Trápili ho však bolesti bokov a kolien, ktoré si zranil v minulosti pri koncertoch.