V pripravovanom sociálnom podniku by Radnovce chceli zamestnať 30 ľudí

Radnovce 27. júla (TASR) – Približne 30 ľudí by mohlo nájsť prácu v pripravovanom sociálnom podniku v obci Radnovce v Rimavskosobotskom okrese. Tamojšia samospráva ho plánuje zriadiť z prostriedkov, ktoré má prisľúbené na základe akčného plánu rozvoja okresu. Podľa slov starostu Aladára Bariho bude podnik zameraný na stavebníctvo a pestovanie zeleniny.vysvetlil starosta.Zamýšľaný sociálny podnik by podľa jeho slov mohol pomôcť znížiť vysokú nezamestnanosť v Radnovciach, ktorá dosahuje úroveň zhruba 95 percent. V okolí chýbajú pracovné príležitosti a najväčším zamestnávateľom je podľa Bariho samotná obec.konkretizoval starosta s tým, že by uvítali, keby mohli prijať ešte väčší počet ľudí ako v súčasnosti, nakoľko vzhľadom k vysokej miere nezamestnanosti v celom okrese podľa neho nemajú šancu nájsť si inú prácu.Radnovce majú v súčasnosti približne 900 obyvateľov. Z nich je podľa vyjadrenia Bariho zhruba 98 percent Rómov a obec má i veľký podiel mladých ľudí do 18 rokov, ktorých je okolo 360.