V procese katastrofy v chemičke v Toulouse sa zrodil nový rozsudok

Policajti a požiarnici v juhofrancúzskom meste Toulouse. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. októbra (TASR) - Na 15 mesiacov väzenia podmienečne odsúdil v utorok francúzsky odvolací súd niekdajšieho šéfa chemickej továrne v Toulouse, kde došlo pred viac ako 16 rokmi ku katastrofe s 31 obeťami na životoch, a to za viacnásobné zabitie z nedbalosti. Prevádzkovateľ zariadenia, dcérska spoločnosť ropného koncernu Total, by mal zaplatiť v tejto súvislosti pokutu 225.000 eur.Tak exriaditeľ, ako aj prevádzkovateľ zariadenia sa mienia proti rozsudku odvolať.Pri výbuchu z 21. septembra 2001 bolo zranených ďalších 2500 ľudí. Mnohí občania tiež utrpeli materiálne škody, a to v celkovej výške dvoch miliárd eur, keď explózia zničila domy a byty v blízkej štvrti.Správa expertov vyšetrujúcich príčiny výbuchu v skladových priestoroch továrne hovorila o nehode. Explóziu podľa nich vyvolalo zmiešanie dusičnanu amónneho so zlúčeninami chlóru. Keďže k explózii došlo len desať dní po útokoch na newyorské Svetové obchodné centrum a Pentagón pri Washingtone, francúzske médiá špekulovali, že išlo o teroristický čin. Miestni obyvatelia však vedenie továrne už skôr upozorňovali dlhší čas bez reakcie na zápach čpavku v meste.Krátko po tragédii vyšlo do ulíc 15.000 Toulousčanov, ktorí žiadali okamžité presťahovanie továrne. K uzavretiu chemičky nakoniec došlo v apríli 2002.Prvostupňový súd bývalého šéfa továrne oslobodil, odvolací súd ho však pred piatimi rokmi odsúdil na rok väzenia a ďalšie dva roky odňatia slobody podmienečne. Najvyšší francúzsky súd tento rozsudok zrušil pre procesné chyby a nariadil nové posúdenie kauzy.Koncern Total vyplatil pozostalým po obetiach viac ako dve miliardy eur.