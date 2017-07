V programe spolupráce ČR-SR zazmluvnili projekty za vyše 100 mil.eur

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. júla (TASR) – Programy cezhraničnej spolupráce majú za sebou mimoriadne úspešné programové obdobie 2007 až 2013. Všetky operačné programy zamerané na rozvoj prihraničia dosiahli viac ako 90-% úspešnosť. Medzi najúspešnejšie patrí program Cezhraničná spolupráca SR-ČR s 321 zazmluvnenými projektmi v hodnote vyše 100,5 milióna eur. Informovala o tom dnes Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce MPRV Katarína Mihaľová.Finančné čerpanie Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 až 2013 dosiahlo za obdobie implementácie úroveň 91,40 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Spolu s kofinancovaním zo štátneho rozpočtu a vlastnými zdrojmi predstavovala finančná alokácia programu 103,7 milióna eur. V programovom období bolo v troch prioritných osiach a v desiatich oblastiach podpory vyhlásených šesť výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Z celkového počtu 756 žiadostí schválil Spoločný monitorovací výbor 321 projektov. Všetky boli následne zazmluvnené, a to v celkovej výške 100,55 milióna eur z EFRR. Do 31. decembra 2016 boli všetky projekty fyzicky ukončené.Mimoriadne úspešné boli aj ostatné programy cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 až 2013. Čerpanie programu Slovenská republika – Rakúsko ku koncu programového obdobia predstavuje 90,54 % z celkovej alokácie EFRR pre program. Čerpanie programu Poľsko – Slovenská republika 96,31 % a programu Maďarsko–Slovenská republika 95,97 %. Čerpanie Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko–Slovensko–Rumunsko–Ukrajina 2007 až 2013 predstavuje k 31. máju 2017 úroveň 87,96 % z celkovej alokácie EFRR pre program. Toto číslo sa však ešte navýši vzhľadom na skutočnosť, že doba implementácie programu bola predĺžená až do konca roku 2017.MPRV SR informovalo o implementácii a čerpaní jednotlivých operačných programov aj vládu SR prostredníctvom správy o implementácii a čerpaní za operačné programy cezhraničnej spolupráce programového obdobia 2007 až 2013