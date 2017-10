V provincii Dajr az-Zaur zabili dôležitého veliteľa sýrskej armády

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 18. októbra (TASR) - Popredný veliteľ sýrskej armády, ktorý viedol ťaženie jednotiek sýrskeho režimu proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS), zahynul v provincii Dajr az-Zaur na východe krajiny. S odvolaním sa na miestne médiá o tom dnes informovala agentúra AP.Ústredný spravodajský kanál sýrskej armády dodal, že brigádny generál Issám Zahr ad-Dín bol zabitý počas operácie proti islamistom v lokalite Hawídža Sakr východne od mesta Dajr az-Zaur.Podľa libanonskej televízie al-Manar, spriaznenej so sýrskou vládou, ho zabila pozemná mína.Zahr ad-Dín bol dôležitým veliteľom sýrskej armády a velil jednotkám v meste Dajr az-Zaur, kde boli takmer tri roky v obliehaní. Prelomiť obliehanie sa podarilo v septembri tohto roka vďaka ofenzíve krytej ruským letectvom. Sýrska armáda odvtedy obsadila väčšinu mesta.Päťdesiatnik Zahr ad-Dín okrem toho v prvých etapách sýrskeho konfliktu viedol ťaženie na ozbrojené pozície IS v provincii Homs a v blízkosti hlavného mesta Damask.