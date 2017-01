V prvej etape Bory Bývanie sa stále ráta s desiatkou bytových domov

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) – V lokalite Bory začali stavať prvých deväť bytových domov projektu Bory Bývanie. Investičná skupina Penta stále ráta aj s výstavbou desiateho bytového domu, sčasti zasahujúceho na pozemok, ktorý je predmetom reštitučného nároku." uviedol pre TASR hovorca developera Gabriel Tóth.Dotknutý pozemok má Penta v spoluvlastníctve s mestskou časťou Bratislava-Lamač. Samosprávu v minulom roku požiadala o predaj jej spoluvlastníckeho podielu. Poslanci mestskej časti najskôr predaj v júni 2016 odsúhlasili, na začiatku augusta však svoje rozhodnutie revidovali a uznesenie o prevode spoluvlastníckeho podielu z júna zrušili. Dôvodom bola žaloba, ktorou sa vlastníctva a reštitučného nároku na pozemok domáha dedička po pôvodnom vlastníkovi pozemku. Mestskú časť zároveň vyzvala, aby sa zdržala akýchkoľvek manipulácií s pozemkom. Developer je presvedčený, že súdny spor je iniciovaný účelovo a na daný pozemok sa reštitučný nárok vzťahovať nemôže. Odvoláva sa pritom na rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Bratislave z roku 2005, ktorý dedičke priznal náhradu v podobe iného pozemku, prípadne finančnej kompenzácie. Proti odpredaju sa postavili aj aktivisti v mestskej časti, ktorí poukazovali na to, že znalcom stanovená cena bola stanovená ako cena za ornú pôdu, hoci sa má v danej lokalite začať výstavba a preto je neprimerane nízka.Dokončenie prvej etapy Bory Bývanie je naplánované na koniec roka 2018. Priniesť by mala 340 bytov v kategóriách od jednoizbových po štvorizbové. V rámci druhej etapy plánuje investor výstavbu ďalších 287 bytov v deviatich bytových domoch so štyrmi až šiestimi nadzemnými podlažiami. Odhadovaný začiatok výstavby je prvý polrok 2018.V novej mestskej štvrti Bory sa už aktuálne nachádza aj nákupno-zábavné centrum Bory Mall a viacero veľkých obchodných prevádzok. Penta tam postupne plánuje postaviť nielen byty v niekoľkých rezidenčných etapách, ale aj novú nemocnicu. Dopravná infraštruktúra je už v súčasnosti kompletne vybudovaná, pričom jej súčasťou je aj napojenie na diaľnicu D2.