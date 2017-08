V prvom kole US Open nastúpia tri Slovenky: Cibulková proti Čepelovej

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open ako nasadená jedenástka proti krajanke Jane Čepelovej. Magdaléna Rybáriková sa ako nasadená tridsaťjednotka stretne s Taliankou Camilou Giorgiovou. Rozhodol o tom piatkový žreb v New Yorku.