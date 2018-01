V prvom týždni nového roka si zrážky s vlakom vyžiadali štyri životy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. januára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v prvom týždni nového roka zaznamenali štyri zrážky osoby s vlakom. Vo všetkých prípadoch išlo o smrteľnú zrážku. K udalostiam došlo v úseku Vlkanová – Radvaň, Púchov – Považská Bystrica, Martin – Vrútky a v úseku Trenčianske Bohuslavice – Trenčín-Zlatovce. Zmeškaných bolo celkom 33 vlakov osobnej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.V uplynulom týždni ŽSR neevidujú žiadnu zrážku auta s vlakom na priecestí. Avšak v Železničnej stanici Gelnica došlo na priecestí k uzavretiu vozidla medzi rahnami priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Rušňovodič stihol včas zastaviť osobný vlak pred autom. V troch prípadoch počas prvého týždňa narazil vlak do stromu spadnutého do priechodného prierezu.Osoby v koľajisku boli počas uplynulých siedmich dní ohlásené na niekoľkých miestach. Na linku 112 bol ohlásený pokus o samovraždu, osoba bola nájdená a zaistená policajnou hliadkou v Železničnej stanici Košice. V Železničnej stanici Jesenské rušňovodič rýchlika spozoroval počas odchodu zo stanice osobu v koľajisku. Vlak stihol pred osobou zastaviť vo vzdialenosti asi 100 metrov, osoba následne z miesta utiekla. Ďalšiu osobu, ktorá sa pohybovala v koľajisku, sa podarilo zadržať polícii v Železničnej stanici Košice - predmestie. V úseku Prievidza – Prievidza-nákladná stanica požiadala polícia o zastavenie prevádzky, nakoľko v úseku pomáhali osobe so samovražednými úmyslami, ktorá stála na bočnej konštrukcii mosta.Vandali za posledný týždeň spôsobovali ťažkosti hlavne ukladaním rôznych predmetov na koľaj.