V prvých 3 mesiacoch boli vyhlásené súťaže na práce za 807 mil. eur

Bratislava 29. apríla (TASR) – Od januára do marca tohto roka vyhlásili investori na Slovensku 601 verejných obstarávaní na stavebné práce za 807 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to síce predstavuje dvojtretinový pokles počtu, zároveň však ide o dvojpätinový nárast ich hodnoty. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.V marci vypísali verejní obstarávatelia 380 tendrov na stavebné práce v celkovej hodnote 209 miliónov eur. Ich počet sa tak medziročne znížil o 21,2 % a objem klesol o 19,9 %. Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca za takmer 18 miliónov eur vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj, a to na súvislé opravy ciest druhej a tretej triedy.V prvom štvrťroku sa vo vestníku verejného obstarávania objavilo celkovo 601 súťaží v sume 807 miliónov eur. Počet vyhlásených tendrov síce medziročne klesol o 68,9 %, z hľadiska ich objemu však ide o 42,2-% nárast.Medziročné porovnanie pritom výrazne ovplyvnila veľká zákazka Železníc SR z januára na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v hodnote 518 miliónov eur. Po jej odčítaní by vyšiel medziročný pokles hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní o 11,5 %.Počas prvého štvrťroka investori ukončili a konkrétnym dodávateľom zadali 135 verejných obstarávaní na stavebné práce v sume 111 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška ide o štvorpätinový (83,1 %) pokles počtu ukončených súťaží a dvojtretinové (65,5 %) zníženie ich objemu. Z hľadiska počtu zákaziek je to pritom päťročné a z pohľadu hodnoty investícií štvorročné minimum.