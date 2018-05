V prvých 4 mesiacoch mohlo pracovať takmer 6300 slovenských väzňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - V období prvých štyroch mesiacov tohto roka mohlo pracovať takmer 6300 slovenských väzňov z 10.198 odsúdených a obvinených osôb. Priemerné počty obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu boli za obdobie štyri mesiace 2018 v porovnaní s priemernými počtami za rovnaké obdobie v minulom roku nižšie o 45 osôb (nárast obvinených o 17 osôb a pokles odsúdených o 62 osôb).uviedol v piatok pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.Podľa jeho slov z evidovaného počtu 6274 zaraditeľných osôb bolo v priemere denne do práce zaradených 4413 odsúdených a 40 obvinených, čím sa za uvedené obdobie dosiahla 70,97-percentná zamestnanosť. Zaraďovanie obvinených a odsúdených do práce sa vykonávalo vo vnútornej prevádzke a v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavov. Z priemerného počtu 4453 obvinených a odsúdených zaradených do práce bolo priemerne denne 914 osôb zaradených vo vnútorných prevádzkach ústavov a 3539 osôb v strediskách vedľajšieho hospodárstva.Zamestnanosť vo vedľajšom hospodárstve v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku zaznamenala nárast v percentuálnom vyjadrení o 2,24 percenta a v priemernom počte zaradených denne do práce pokles o 34 osôb. To, že percento zamestnanosti vzrástlo, hoci priemerný počet denne zaradených do práce poklesol, je následkom toho, že počet osôb, ktoré spĺňali podmienky pre zaradenie do práce, oproti obdobiu január - apríl 2017 poklesol o 254 osôb.