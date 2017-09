V. Puchala predstavil projekt TASR, v agentúre chce kontinuitu

Na snímke Vladimír Puchala počas vypočutia kandidátov na post generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR (TASR) v Bratislave 5. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. septembra (TASR) – Zabezpečiť kontinuitu v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR) chce jeden z dvoch kandidátov na jej nového generálneho riaditeľa - Vladimír Puchala. TASR musí podľa neho ostať značkou nestrannosti, pravdivosti, s jasnými zdrojmi a faktami.Správna rada TASR dnes rozhoduje o tom, kto bude viesť verejnoprávnu inštitúciu v nasledujúcich piatich rokoch. Post sa uvoľnil po tom, ako bol doterajší generálny riaditeľ Jaroslav Rezník zvolený do čela Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). O nástupníctvo sa okrem Puchalu uchádza aj Marián Tkáč, ktorý je predsedom Matice slovenskej. Obaja kandidáti absolvujú verejné vypočutie, po ňom sa uskutoční voľba.Puchala si vyžreboval, že vystúpi s projektom ako prvý. Členom vedenia TASR je od roku 2008. Pripomenul, že ako riaditeľ stratégie a člen manažmentu bol pri zmenách, ktorými agentúra prešla, mnohé podľa jeho slov inicioval, na iných sa projektovo podieľal. TASR je podľa neho dnes rešpektovaná verejnoprávna inštitúcia, ktorá má zazmluvnených všetkých relevantných klientov, je agentúrnym lídrom a posúva sa dopredu.uviedol vo svojej prezentácii.Tlačová agentúra dnešnej doby musí byť podľa Puchalu mimoriadne efektívna v nákladoch a užitočná pre klienta za cenu, ktorú platí. Upozornil, že svet informácií sa za posledné roky významne zmenil, na čom majú podiel najmä technológie.pomenoval jej hlavnú výzvu.zdôraznil.Členom Správnej rady sľúbil pri hospodárení udržať a mierne zvyšovať vlastné príjmy, a to aj na nemediálnom trhu. Agentúra pod jeho vedením zintenzívni obchodnú a akvizičnú agendu a prinesie tiež online predaj produktov cez e-shop. Chce tiež zvýšiť počet zahraničných postov aj v spolupráci s RTVS. S týmto verejnoprávnym vysielateľom má záujem efektívnejšie spolupracovať.Puchala chce priniesť nové technologické vylepšenia, tiež vyhodnotiť vytvorenie novej jazykovej mutácie exportného servisu. Agentúra by pod jeho vedením vytvorila CD klub a Inštitút žurnalizmu ako vzdelávaciu a klubovú platformu. Mala by však aj realizovať živé TV prenosy tlačových konferencií a podujatí pre klientov.Terajší riaditeľ stratégie TASR tiež plánuje v spolupráci so ZMOS-om, a VÚC sprístupniť svoje servisy pre mestá a obce. Klientom chce priniesť aj krátke prvé správy (tzv. brief), ktoré podľa neho vyžaduje rozvoj webového trhu. V projekte rozvoja a riadenia agentúry tiež priblížil, že TASR pripraví informačné celoročné cykly k osmičkovým výročiam, ktoré si Slovensko pripomenie v roku 2018.Dnes už bývalý generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník oznámil odstúpenie z funkcie 17. júla. Začiatkom augusta nastúpil do funkcie šéfa RTVS. Vedením verejnoprávnej agentúry bol do zvolenia nového riaditeľa poverený riaditeľ stratégie Vladimír Puchala.