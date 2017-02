V. Putin: Cieľom rozširovania NATO je zadržiavanie Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že k rozširovaniu NATO dochádza s cieľom "zadržiavania" Ruska ako hlavnej hrozby pre alianciu. Uviedol to dnes v Moskve vo svojom vystúpení v rámci kolégia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).Šéf Kremľa použil politologický pojem "zadržiavanie", používaný po druhej svetovej vojne v Trumanovej doktríne na označenie politiky USA, ktorá mala zadržať rozširovanie sféry vplyvu Sovietskeho zväzu.Putin účastníkom kolégia podľa agentúry RIA Novosti pripomenul, že vlani v júli na summite NATO vo Varšave "bolo Rusko prvýkrát od roku 1989 označené za hlavnú hrozbu bezpečnosti aliancie a jeho zdržiavanie bolo oficiálne vyhlásené za novú misiu NATO".Zadržiavanie Ruska sa stalo oficiálnou doktrínou NATO avyhlásil Putin.Uviedol tiež, že neprestávajú pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska s cieľom destabilizovať tam situáciu. Putin tiež hovoril o snahách "Rusko neustále provokovať a zatiahnuť ho do konfrontácie".Ruský prezident sa však súčasne vyslovil za obnovenie komunikácie medzi spravodajskými službami Ruska a Spojených štátov a ďalších krajín NATO, pričom uviedol, že je to v záujme všetkých.uviedol Putin vo svojom príhovore na pôde FSB.Vyjadril tiež znepokojenie nad zhoršením bezpečnostnej situácie vo svete v uplynulom roku. Dodal, že len na území Ruska sa vlani podarilo predísť 16 teroristickým útokom.Ruský prezident sa vyjadril aj k poslednej eskalácii situácie na východe Ukrajiny, kde sa na prelome januára a februára vystupňovalo vzájomné ostreľovanie pozícií znepriatelenými stranami. Podľa Putina "cieľom vyostrenia situácie v Donbase je pokus o zmarenie minských (mierových) zmlúv", ktoré zakotvujú jednotlivé kroky vedúce k urovnaniu konfliktu na východe Ukrajiny.Putin tiež vyhlásil, že v súvislosti s vraždou ruského veľvyslanca v Turecku Andreja Karlova treba prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníkov ruských diplomatických misií v zahraničí.