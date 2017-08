V. Putin je údajne bohatší než Gates a Bezos dohromady

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin má údajne väčší osobný majetok než dvaja najbohatší podnikatelia sveta dovedna, uviedol počas víkendu magazín Fortune.Zatiaľ čo zakladateľ počítačovej spoločnosti Microsoft Bill Gates a zakladateľ internetového obchodu Amazon Jeff Bezos sa striedajú s majetkom približne 90 miliárd dolárov na prvom mieste rebríčka najbohatších ľudí sveta, šéf Kremľa disponuje podľa riaditeľa investičnej spoločnosti Hermitage Capital Management Billa Browdera majetkom vo výške 200 miliárd dolárov.Browder, ktorý toto tvrdenie predniesol minulý týždeň pred senátnym justičným výborom, bol významným investorom v Rusku počas chaotických 90. rokov a stal sa akcionárom viacerých bývalých štátnych podnikov ako Gazprom.V tomto období Browder spolupracoval s Putinom na protikorupčných opatreniach, avšak napokon sa sám stal jeho terčom, uvádza časopis Fortune. Daný konflikt neskôr viedol k uväzneniu a smrti ruského právnika Sergeja Magnitského, a následne k vytvoreniu tzv. Magnitského zákona - sankčného opatrenia USA voči určitým ruským oligarchom.Podľa Browderovho svedectva si Putin nazhromaždil obrovské imanie pomocou svojho politického vplyvu na ďalších investorov, ktorých prinútil odovzdať veľké časti svojich podielov. Browder zároveň tvrdí, že Putin má osobný záujem o zvrátenie Magnitského zákona, keďže tí, ktorých táto legislatíva postihuje, "držia jeho peniaze".Inkriminovaná sankčná legislatíva bola podľa Browdera aj predmetom rozličných medializovaných konverzácií medzi ruskými predstaviteľmi a Trumpovou administratívou.Ak sú Browderove tvrdenia správne, potom údajné ruské zasahovanie do amerických volieb zrejme malo do činenia s obranou Putinovho rozsiahleho osobného majetku, ako aj štátnych záujmov Ruska, uzatvára Fortune.