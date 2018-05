V. Putin poďakoval vláde a premiérovi za dosiahnuté výsledky

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 7. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin poďakoval ruskej vláde, ktorá v pondelok na základe ústavy odstúpi, keď Putina inaugurujú do ďalšieho funkčného obdobia na čele štátu. Novinárov o tom v nedeľu večer informoval hovorca prezidentskej kancelárie Dmitrij Peskov.uviedol Peskov. Podľa jeho slov Putin pochválil kabinet za to, že pracoval ako "naozajstný tím", uvádza agentúra TASS.Putin zároveň vyzdvihol pôsobenie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva. Zdôraznil, že uplynulý šesťročný mandát vládneho kabinetu bol veľmi bohatý na rozličné výzvy a výnimočné situácie na domácej i medzinárodnej scéne.citoval Peskov prezidenta.Súčasná vláda sa sformovala v roku 2012, keď bol Medvedev vymenovaný za premiéra. Počas šesťročného mandátu došlo iba k menším reorganizačným zásahom. V pondelok, keď vyprší aktuálne funkčné obdobie prezidenta, kabinet formálne odstúpi, pričom jeho členovia zostanú vo funkcii do vytvorenia novej vlády ako dočasní činitelia.