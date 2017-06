V. Putin: USA zasahovali do volieb v Rusku v rokoch 2000 aj 2012

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Američanov, že zasahovali do volieb v Rusku, pričom mimoriadne aktívni boli v roku 2012.Putin to vyhlásil v sérii rozhovorov, ktoré sú súčasťou dokumentárneho filmu Olivera Stona nazvaného Interview s Putinom. Posledná zo štyroch častí filmu mala premiéru vo štvrtok v americkej káblovej televízii Showtime.Ruský prezident na otázku, či sa USA snažili ovplyvniť voľby v Rusku, odpovedal kladne s tým, že sa tak dialo "aj v roku 2000 a v roku 2012. Vždy to bolo, ale v roku 2012 to bolo mimoriadne agresívne".Vyhlásil tiež, že do detailov zachádzať nebude, ale "americkí partneri o tom vedia". Upozorňoval na to aj vtedajšieho ministra zahraničných vecí Johna Kerryho, aj exprezidenta Baracka Obamu.V Rusku je podľa Putina ťažko predstaviteľné, "že aj diplomati by agresívne vstupovali do predvolebnej kampane, zvolávali k sebe opozičné sily, financovali ich, chodili na opozičné mítingy". "Diplomatická služba sa "predsa má venovať zlepšovaniu vzťahov medzi štátmi," konštatoval Putin podľa agentúry TASS.Poznamenal, že mimovládne organizácie, ktoré sa môžu venovať rôznym oblastiam činnosti, "sú v postsovietskom priestore veľmi často financované cez rôzne subjekty - buď z rezortu diplomacie alebo iných kváziverejných zdrojov". Dodal, že takáto situácia je aj v Afrike aj v Latinskej Amerike.Na Stonovu otázku, či v roku 2012 došlo o pokusom o ovplyvnenie výsledku volieb v Rusku prostredníctvom počítačových útokov, Putin odpovedal, že on "osobne tomu veľmi nevenuje pozornosť". Podľa neho sú iné problémy, ktorým sa v Rusku treba venovať.uviedol Putin.