V R. Sobote chýba zvierací útulok. Privítala by ho aj mestská polícia

Rimavská Sobota 5. augusta (TASR) – Chýbajúci útulok pre zvieratá v Rimavskej Sobote, ktorý ako posledné okresné mesto na juhu Banskobystrického kraja nemá, sťažuje prácu predovšetkým mestskej polícii. Tá musí odchytené psy umiestňovať v prechodných kotercoch pri svojom sídle v centre mesta. Pre TASR to uviedol náčelník Peter Berecz.priblížil Berecz s tým, že to odčerpáva aj prostriedky z ich rozpočtu.dodal.Niektorým psom nájdu policajti nových majiteľov, v poslednom čase je však s tým podľa náčelníka problém.poznamenal.O psy na polícii sa stará aj jedna pracovníčka na základe dohody o vykonaní práce.konkretizoval Berecz.V najbližších rokoch by však útulok v Rimavskej Sobote mohol vzniknúť na základe rozhodnutia poslancov, ktorí chválili spoluprácu s občianskym združením (OZ) Šťastné labky, prevádzkujúcim i spomínaný útulok vo Fiľakove. OZ by malo zariadenie vybudovať a prevádzkovať s podporou mesta.vysvetlila predsedníčka OZ Beáta Jagošová dôvod, pre ktorý chcú útulok postaviť. Dodala, že jeho kapacita by mala byť zhruba 50 až 60 zvierat, zatiaľ však nie je jasné, či sa príslušná zmluva uzatvorí ešte tohto roku.