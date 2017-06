V Rači na Detvianskej ulici plánujú výstavbu kruhovej križovatky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. júna (TASR) – V bratislavskej Rači by mala na budúci rok pribudnúť nová kruhová križovatka. Jej výstavbu plánuje hlavné mesto na križovatke ulíc Kubačova - Detvianska – Rustaveliho. Informoval o tom dnes primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spoločne so starostom Rače Petrom Pilinským s tým, že sa plánujú aj ďalšie projekty.priblížil primátor.Račiansky starosta tvrdí, že ide o problematickú križovatku, ktorej prestavbu ocení každý v Rači. Jej rekonštrukcia bola podľa jeho slov už dlhé roky v pláne a umožniť má plynulejší prejazd vozidiel križovatkou zo všetkých smerov. "Podľa predbežného odhadu bude prestavba križovatky stáť od 150.000 do 200.000 eur. Veríme, že pri verejnom obstarávaní sa podarí získať lepšiu cenu," podotkol. Rača má v pláne podľa Pilinského participovať finančne na tomto projekte, aj keď investíciu prevzala mestská organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB).Presný termín spustenia stavebných prác zatiaľ nie je známy. Starosta by si však želal, aby výstavba neobmedzila na budúci rok májové Račianske hody a septembrové Račianske vinobranie. V súčasnosti čaká GIB na vydanie územného rozhodnutia. Nasledovať budú stavebné povolenia a výber zhotoviteľa prác.priblížil Nesrovnal. Chodníky na Cyprichovej sa majú rekonštruovať na konci augusta v úseku od Peknej cesty po Černockého ulicu. Práce budú stáť 35.700 eur. Na Kadnárovej sa začne s prácami v septembri, a to v úseku od Peknej cesty po Vrbenského. Investuje sa tu 10.500 eur. "Som rád, že v tomto roku pribudnú komplexné opravy chodníkov v Krasňanoch, ktoré sú v takom istom stave už od roku 1950," podotkol Pilinský.Hlavné mesto plánuje v Rači aj opravy zastávok MHD na Detvianskej a Dopravnej ulici, ktoré by sa mali realizovať na konci leta. Zrekonštruovať by sa mal povrch obrubníkov a nástupíšť MHD.V rámci Bratislavy aktuálne hlavné mesto realizuje veľké opravy ciest, a to Panónskej ulice, ktorá je jednou z dôležitých a zaťažených dopravných komunikácií. Takisto sa robí na dve etapy Rožňavská ulica. Prvá etapa už bola ukončená a aktuálne sa bude realizovať druhá. Z ďalších ciest má mesto v pláne opraviť komunikácie Smolenická či Lovinského.V tomto roku chce bratislavská samospráva zrekonštruovať 27 kilometrov ciest, deväť kilometrov chodníkov a 19 ník na zastávkach MHD. Na opravy vyčlenilo šesť miliónov eur vo svojom rozpočte.