V Rakke zostávajú bunky Islamského štátu, podotýka vojenská koalícia

Bejrút 17. októbra (TASR) - Napriek dnešnému oznámeniu Sýrskych demokratických síl o získaní úplnej kontroly nad mestom Rakka zostávajú na jeho území, v ktorých sú prítomní militanti organizácie Islamský štát (IS). Vyhlásil to hovorca vojenskej koalície pod vedením USA, ktorá sa zapája do boja proti IS v Sýrii.Podľa vyjadrenia plukovníka Ryana Dillona, citovaného agentúrou AP, sa uvedené sily zmocnili posledných pevností IS v Rakke, zatiaľ však nedokázali zaistiť ich bezpečnosť. Hovorca tiež informoval, že koalícia za posledné tri dni neuskutočnila v tomto meste nijaké nálety, čo malo umožniť, aby boli civilisti odsunutí do bezpečia a militanti sa vzdali.povedal Dillon. Dodal, že dobytím Rakky prichádza IS o "prameň", odkiaľ vychádzalo plánovanie a podpora teroristických operácií v Sýrii, Iraku či inde vo svete.Sýrske demokratické sily podporované USA a ich spojenci v súčasnosti prečesávajú čerstvo oslobodené časti Rakky, pričom v nich hľadajú míny a tzv. spiace bunky IS.Rakka bola svojho času hlavným mestom samozvaného kalifátu IS. Bitka o toto severosýrske mesto sa začala v júni ťažkými pouličnými bojmi za súčasného intenzívnych bombardovania zo vzduchu a ostreľovania jednotkami medzinárodnej koalície pod vedením USA.Boje sa vliekli dlhý čas vzhľadom na silný odpor militantov, ale aj prítomnosť civilného obyvateľstva, ktoré uviazlo v obliehanom meste.