V rakúskom Linzi prebieha protiteroristické cvičenie

Linz 24. apríla (TASR) - Až do nočných hodín bude dnes pokračovať v hornorakúskom Linzi protiteroristické cvičenie. Všetci zainteresovaní dúfajú, že scenáre, ktoré sa počas akcie nacvičujú, v realite nikdy nenastanú.O samotnom cvičení a jeho priebehu by sa verejnosť mala dozvedieť podrobnosti až neskôr, naznačil šéf tamojšej krajinskej polície Andreas Pilsl.Podľa jeho slov sa už pri výbere lokalít pri cvičenie moderovaných situácii dbalo na to, aby to civilné obyvateľstvo vyrušovalo čo najmenej, vyplýva z informácií verejnoprávneho rakúskeho rozhlasu ORF.Na nácviku viacerých scenárov, ktoré prebiehajú na území spolkovej krajiny, sa zúčastňujú stovky mužov zákona vrátane poslucháčov policajných akadémií. Medzi aktérmi cvičenia sú však aj príslušníci rakúskej armády, ktorí musia strážiť jedno alebo viacero kľúčových infraštruktúrnych zariadení v oblasti.Vojakov následne čaká účasť na najväčších manévroch v tejto spolkovej krajine v tomto roku pod názvom Monument17.Podobné antiteroristické cvičenia sa uskutočnili ešte v novembri 2016 v Dolnom Rakúsku i vo Viedni, 5. mája je ďalšie z nich naplánované v spolkovej krajine Tirolsko.