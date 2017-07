V Rakúsku bude úroda obilnín nižšia o 13 % pod päťročným priemerom

ILustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Linz 25. júla (TASR) - Úroda obilnín v Rakúsku bude tento rok takmer o 25 % nižšia než vlani a o 13 % pod priemerom posledných piatich rokov. Uviedol to dnes v Linzi prezident Poľnohospodárskej komory spolkovej krajiny Horné Rakúsko Franz Reisecker.Celosvetová produkcia obilnín a kukurice po štyroch rokoch znovu nepokryje globálny dopyt. Podľa súčasných odhadov bude vyšší asi o 30 miliónov ton, predovšetkým v dôsledku zníženia úrody kukurice. Agrárne silá sú však dosť zaplnené z minulého roka.Reisecker uviedol, žeV Rakúsku tento rok poškodili porasty obilnín horúčavy a dlhé sucho. Ich slabú úrodu majú najmä tradičné suché oblasti krajiny, severná vinárska oblasť a severné Burgenlandsko. Z hektára zberajú 2,7 tony obilia, kým vlani to bolo o 0,4 tony viac.Pšenice by sa malo v Rakúsku zožať 1,4 milióna ton. Výsledok bude 15 % pod päťročným priemerom. Obilniny sú pod štandardom aj obsahom lepku a veľkosťou zŕn.