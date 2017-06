V Rakúsku odsúdili Slováka za pašovanie drog na 2,5 roka väzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Eisenstadt 27. júna (TASR) - Tridsaťsedemročného Slováka odsúdili dnes v rakúskom Eisenstadte na dva a pol roka väzenia za pašovanie a distribúciu tri a pol kilogramu kokaínu. Obžalovaný drogy prepravil cez slovensko-rakúsky hraničný priechod Jarovce-Kittsee do alpskej republiky a tam ich predal rôznym odberateľom.Tak obžalovaný, ako aj prokuratúra sa vzdali možnosti odvolania voči rozsudku, takže verdikt súdu je právoplatný.Pre Slováka, ktorý sa k trestnej činnosti priznal, to znamená trest navyše, pretože si už v Dolnom Rakúsku odpykáva šesťročné nepodmienečné odňatie slobody.Obžalovaný sa navyše zaviazal uhradiť 10.000 eur, keď sa vráti do pracovného procesu.