V Rakúsku odsúdili Slovenku:Mužovi naliala do piva kvapky a okradla ho

Salzburg 2. augusta (TASR) - Tridsaťtriročnú Slovenku odsúdili dnes neprávoplatne v rakúskom Salzburgu na sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne.Žena mala naliať do piva 67-ročnému Rakúšanovi pochádzajúcemu z Bosny a Hercegoviny tzv. K.O. kvapky a následne mu v čase, keď ležal už v bezvedomí, odcudziť peňaženku so 75 eurami, drobnými v bosnianskej mene a elektronickou platobnou kartou.Podľa prokurátora Tomasa Schützenhofera sa muž po udalostiach z večera 10. augusta 2014 prebral až na druhý deň ráno, keď sa našiel na istej lúke. Vyšetrenie ukázalo v jeho organizme prítomnosť látok, ktoré sú súčasťou spomínaných kvapiek.Znalec z odboru súdnej medicíny vypovedal, že pri konzumácii predmetných chemikálií v kombinácii s alkoholom môže dôjsť k prerušeniu dýchania a jestvuje tak ohrozenie života. Muž tak v tomto zmysle utrpel ťažké ublíženie na zdraví.Obžalovaná opakovane presviedčala o svojej nevine a so slzami v očiach tvrdila, že vinu za udalosti nesie zrejme jej známa - Rumunka, s ktorou zanechala muža osamote. V súdnej sieni ju postihla i krátka nevoľnosť, po päťminútovej prestávke sa dvojnásobná matka zotavila a proces mohol pokračovať, informovala tlačová agentúra APA.Obžalovaná, ktorá pred zadržaním pracovala zrejme i ako prostitútka, sa pre drogový delikt ocitla v súdnej sieni v Grazi už v roku 2013.Spomínanú Rumunku sa rakúskym vyšetrovateľom doteraz nepodarilo vypátrať.