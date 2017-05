V Rakúsku poslali do väzenia dvoch mužov obvinených z podpory IS

Bojovníci Islamského štátu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salzburg 10. mája (TASR) - Súd v rakúskom Salzburgu uložil dnes zatiaľ neprávoplatne tresty odňatia slobody 26-ročnému Maročanovi a 41-ročnému Alžírčanovi, ktorí boli obvinení zo zapojenia do činnosti teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Odsúdení muži si majú odpykať vo väzení šesť, resp. šesť a pol roka nepodmienečne za to, že pomáhali iným dvom predpokladaným prívržencom IS, ktorí zrejme patrili do skupiny stojacej za teroristickými útokmi v Paríži. Tých zadržali v roku 2015 takisto v Salzburgu a neskôr ich vydali na trestné stíhanie do Francúzska.Podľa obžaloby muži odsúdení dnes v Salzburgu poskytli logistickú a psychologickú podporu uvedenej dvojici, keď sa na jeseň 2015 stretli v miestnom utečeneckom tábore. Džihádisti identifikovaní ako 29-ročný Alžírčan Ádil H. a 35-ročný Pakistanec Mohammad U. od nich údajne získali informácie a kontakty, aby sa mohli pripojiť k sieti vo Francúzsku.Obaja obvinení počas procesu tvrdili, že s IS nemajú nič spoločné, senát súdu však dospel k záveru, že boli v kontakte s osobami blízkymi IS, aj keď neboli do štruktúr tejto organizácie včlenení do takej miery ako Ádil H. a Mohammad U. Obhajcovia odsúdenej dvojice oznámili, že sa pokúsia vynesený rozsudok zvrátiť.