V Rakúsku rozložili drogový gang, medzi 50 zadržanými sú aj Slováci

Viedeň 30. decembra (TASR) - Rakúska polícia zaznamenala veľký úspech v boji proti predaju drog, keď sa jej podarilo úplne rozložiť 50-členný gang siahajúci od dílerov po osoby riadiace jeho chod. Oznámili to dnes predstavitelia policajného riaditeľstva vo Viedni.Vo väzbe sa ocitlo aj 35 drogových dílerov a traja prepravcovia, zadržaní v Holandsku. Až 45 podozrivých pochádza z afrických krajín, zvyšné zadržané osoby sú z Maďarska, Slovenska a Rakúska. Dvom ďalším osobám sa podarila dokázať účasť na bankovej lúpeži v Dolnom Rakúsku.Na rozložení siete tvorenej prevažne Nigérijčanmi pracovali kriminalisti štyri roky. Jej členovia sú buď vo väzbe, alebo boli odsúdení na dlhoročné tresty väzenia.Spomínaný gang prepašoval od roku 2012 do Viedne drogy v hodnote šesť miliónov eur. Z tohto množstva sa podarilo zaistiť 21 kilogramov kokaínu a heroínu, ktoré by pokryli spotrebu v rakúskej metropoleNa stopu gangu prišli vyšetrovatelia pred štyrmi rokmi, keď jeden Nigérijčan previezol v autách do svojej vlasti počas dvoch mesiacov 250.000 eur. Vyšetrovanie, spustené pre podozrenie z prania špinavých peňazí, ukázalo, že táto suma pochádzala z obchodu s drogami.Toto odhalenie priviedlo vyšetrovateľov k skupine, ktorej desať kuriérov pašovalo drogy do Rakúska ako tzv. bodypackeri, teda tak, že ich zabalené prehltli. Každý z nich takto dostal z Holandska, Nemecka, Maďarska, Španielska alebo Českej republiky do Rakúska jeden až 1,5 kilogramu drogy. Kuriéri cestovali lietadlami, vlakmi, autobusmi alebo iným spôsobom.