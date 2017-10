V Rakúsku sa obviňujú niekdajší koaliční partneri

Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 6. októbra (TASR) - Škandalózne špinavá predvolebná kampaň v Rakúsku dosiahla dnes, iba deväť dní pred parlamentnými voľbami v alpskej republike, svoj doterajší vrchol.Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ), v ktorej volebnom tíme bol aj človek zasvätený do prevádzkovania internetových stránok s rasistickým a antisemitským obsahom namiereným proti volebnému lídrovi rivalov z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), totiž vyzvala dnes práve tohto lídra, šéfa rakúskej diplomacie Sebastiana Kurza, aby odstúpil z funkcie ministra zahraničných vecí.V zdôvodnení tejto výzvy sa konštatuje, že Kurzov hovorca Gerald Fleischmann mal bývalému straníckemu kolegovi - dnes v službách SPÖ - ponúknuť 100.000 eur za poskytovanie informácií z kruhov sociálnych demokratov, ktorí to vnímajú ako pokus o korupciu a špionáž.SPÖ očakáva podľa slov svojho výkonného úradujúceho šéfa Christopha Matznettera, že prokuratúra v tejto kauze v krátkom čase vypočuje spomínaného hovorcu predsedu ÖVP. Šok z predmetnej správy netajil ani predseda SPÖ, volebný líder strany a úradujúci spolkový kancelár Christian Kern.Viedenská prokuratúra už vo štvrtok oznámila, že sa začala oficiálne zaoberať informáciami, ktoré o špinavej kampani vyšli najavo v uplynulých dňoch.Ľudovci dnes všetky obvinenia popreli zdôrazňujúc, že k stretnutiu oboch mužov nedošlo so zámerom získať "donášača" z radov SPÖ, ale zabrániť šíreniu ďalších nepravdivých a ohováračských materiálov o Kurzovi. Obe strany avizovali podanie trestných oznámení.Analytici sa domnievajú, že z neobvykle ostrého sporu medzi SPÖ a ÖVP, ktorý otriasa Rakúskom už od uplynulého víkendu, môžu v blížiacich sa voľbách profitovať hlavne populistickí slobodní z FPÖ.