V Rakúsku sa prevrátil kočiar s dovolenkármi, hlásia viacero zranených

Kitzbühel 22. septembra (TASR) - Nešťastne sa skončil vo štvrtok zámer 42-člennej skupiny dovolenkárov z Francúzska pozrieť si Čierne jazero pri Kitzbüheli v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko z kočov ťahaných koňmi.Po prevrátení jedného z kočov utrpeli dve osoby ťažké zranenia, ďalších päť až šesť ľudí vyviazlo so zraneniami ľahšieho charakteru. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.Na mieste zasahovali záchranári, vrtuľník previezol ťažko zranených do nemocnice.Príčinou nehody bol zrejme fakt, že kočiška druhého z kočov prehliadla spomalenie predchádzajúceho po stúpaní, pokúsila sa mu vyhnúť, avšak prehliadla i svah, na ktorom sa koč so 17 pasažiermi prevrátil.Obe kone vyviazli bez zranení. Prvého koča a osôb v ňom sa incident nedotkol.