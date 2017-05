Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 15. mája (TASR) - V Rakúsku sa v októbri uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Návrh z dielne štyroch opozičných strán sa rozhodli podporiť aj oba subjekty vládnej koalície - Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) a Rakúska ľudová strana (ÖVP).Na jednej zo sociálnych sietí o tom dnes informovali šéf parlamentnej frakcie SPÖ Andreas Schieder a dezignovaný líder ľudovcov z ÖVP Sebastian Kurz.Voľby by sa mali uskutočniť 8. alebo 15. októbra 2017.Relatívne neskorší termín zdôvodňujú vo Viedni snahou o zabezpečenie dokončenia práce vyšetrovacej komisie v kauze stíhačiek Eurofighter, ktorá by pod vedením predstaviteľov opozičných subjektov Zelení a Slobodná strana Rakúska (FPÖ) mala objasniť okolnosti, ktoré viedli k doposiaľ najdrahšiemu a najkontroverznejšiemu nákupu alpskej republiky v zbrojárskej oblasti.Text návrhu by mali teraz odobriť zhodne koaličné i opozičné strany, pričom sa očakáva, že by ho mohli predložiť parlamentu vo Viedni už v stredu.