V Rakúsku sa začali parlamentné voľby: Výsledok naznačí zloženie vlády

Rakúska vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 15. októbra (TASR) - Viac ako 6,4 milióna oprávnených voličov môže dnes spolurozhodovať o novom personálnom zložení rakúskeho parlamentu a nepriamo i o podobe budúcej rakúskej vlády.V alpskej republike sa začali predčasné parlamentné voľby, ktoré si vynútila roztržka doteraz koaličných partnerov zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) úradujúceho spolkového kancelára Christiana Kerna a z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorej vedenie prevzal následne úradujúci šéf diplomacie Sebastian Kurz.O priazeň voličov sa uchádza 16 politických strán, z toho desať na celom území štátu a šesť iba v niektorých zo spolkových krajín.Čas hlasovania občanov nie je v Rakúsku stanovený jednotne pre celé územie krajiny, jeho určenie je v právomocí obcí a miest. Jediným pevným časovým údajom je záver volieb o 17.00 h.Už krátko po 17.00 h by tak mali byť známe prvé prognózy volebných výsledkov a o niečo neskôr aj prvé ich odhady.S predbežným konečným výsledkom sa ráta okolo 20.30 h.Fakt, že v tomto roku volí písomnou formou rekordný počet oprávnených voličov, však môže znamenať, že skutočne relevantné výsledky budú známe až v pondelok, keď už bude zarátaných aj okolo 780.000 odovzdaných hlasov, ktoré ešte nebudú zohľadnené v údajoch z nedeľňajšieho večera. V závislosti na výške volebnej účasti to môže predstavovať hoci aj 16 percent hlasov, čo s určitosťou nebude zanedbateľný faktor.Prieskumy verejnej mienky naznačovali víťazstvo ľudovcov, avšak znalci pomerov upozorňovali, že dôležité budú konkrétne zisky jednotlivých strán a hlavne pomer pribudnuvších a stratených stúpencov v uplynulom období. A to aj počas predvolebnej kampane, ktorá bola nielen dlhá a náročná, ale aj mimoriadne nečistá, prešpikovaná rôznymi škandálmi, ktoré budú mať zrejme súdnu dohru.