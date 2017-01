V Rakúsku stúpa počet dopravných nehôd s účasťou cudzincov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Viedeň 4. januára (TASR) - Autobus s 19 dovolenkármi z Ďalekého východu sa dnes prevrátil na bok na klzkej vozovke v hornorakúskej obci St. Lorenz am Mondsee. Pri nešťastí utrpel jeden z pasažierov ťažké zranenia, záchranári ho prepravili do nemocnice v Salzburgu. Ďalších päť ľudí vyviazlo s ľahkými zraneniami.Vozidlo zo zatiaľ neznámych príčin zišlo z cesty pokrytej vrstvou snehu, prevrátilo sa a zostalo ležať na boku na neďalekej lúke. Komunikáciu museli následne dočasne uzavrieť.Pri ďalšom autobusovom nešťastí neďaleko hornorakúskej obce Rainbach im Mühlkreis sa ťažko zranili dvaja a ľahšie osem ľudí. Cestujúci z vozidla smerujúceho do ČR museli dlhšie čakať na pomoc záchranárov, ktorým husté sneženie sťažilo prístup k miestu nehody.K faktu, že vodiči oboch autobusov nad nimi stratili kontrolu, mohli prispieť aj zimné podmienky v oblasti.Popoludní sa auto so štvoricou ruských občanov zrútilo v Kaprune v spolkovej krajine Salzbursko do 20-metrovej hĺbky. Posádka, ktorá utrpela len ľahšie zranenia, sa vlastnými silami dostala z vraku vozidla.Vodič aj v tomto prípade zrejme bez cudzieho zavinenia stratil kontrolu nad automobilom, prerazil s ním oplotenie a po svahu sa zrútil do hĺbky 20 metrov.