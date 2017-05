V Rakúsku súdia dva páry, mali byť členmi Islamského štátu v Sýrii

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Graz 18. mája (TASR) - Proces s troma manželskými pármi, ktoré v decembri 2014 vycestovali so všetkými celkovo 12 deťmi, z ktorých najstaršie malo vtedy 14 rokov, do Sýrie, aby sa tam nasťahovali do bytov poskytnutých džihádistami z Islamského štátu (IS), sa dnes začal v rakúskom Grazi.V súdnej sieni sa však objavili iba dva manželské páry bosnianskeho pôvodu, ktoré majú už rakúske občianstvo, ďalší obžalovaný pár sa nedostavil, aby si vypočul žalobu z členstva v teroristickej organizácii, zločineckom zoskupení a mučenia neplnoletých.Na neprítomných vydali rakúske orgány činné v trestnom konaní medzinárodný zatykač, proces s nimi sa uskutoční osve.Prokurátor v súdnej sieni najskôr drasticky popísal, ako boli deti všetkých obžalovaných konfrontované so strašnými činmi IS. Osemročný syn jednej z dvojíc mal byť osobne prítomný pri poprave muža, ktorú vraj sledoval z bezprostrednej blízkosti. O deti sa permanentne starajú špecialisti a všetky po návrate do Rakúska umiestnili v náhradných rodinách.Podľa slov prokurátora potreboval IS aj rodiny na výstavbu sociálnych štruktúr, avšak žiadna z manželiek partnerovi nepovedala, aby deti nebral do občianskej vojny.Keď sa v Sýrii ukázalo, že všetko nie je ružové, ako dúfali zainteresovaní, prisťahovalci ušli do Turecka, odkiaľ ich vyhostili do Rakúska, respektíve Bosny a Hercegoviny. Štyria rakúski občania sa do alpskej republiky vrátili v apríli 2016.Kým jeden z mužov vo veku 38 a 49 rokov sa v súdnej sieni k trestnej činnosti vrátane členstva v IS priznal, druhý sa priznal k všetkému s výnimkou členstva v spomínanej organizácii vyjadriac ľútosť nad svojím konaním. Odlišne postupovali aj obe obžalované ženy, jedna sa priznala k všetkým bodom obžaloby, druhá zasa k žiadnemu.Proces bude pokračovať 30. mája, rozsudky by mohli vyniesť najskôr 2. júna.